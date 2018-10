22, Enero, 2015 22, Enero, 2015 1:46 a.m. 1:46 a.m.

CUATRO MUERTOS POR ATAQUE CON BOMBA EN PANTASMA

En la comunidad de El Portal de Pantasma, departamento de Jinotega, cuatro personas murieron la noche de de este martes después de que a un grupo de supuestos armados les habrían enviado en una mochila una bomba, informó la vicealcaldesa de ese municipio norteño, Lisseth Hernández. 'Nosotros estamos en la comunidad (El Portal, a tres kilómetros del casco urbano) donde pasaron los hechos anoche y puedo confirmarle que uno de los fallecidos es el civil y productor Modesto Duarte y su hijo, Eliecer Duarte, está herido y desaparecido. Los otros tres muertos son armados', dijo vía telefónica Hernández. Según Hernández, los pobladores cuentan que cuatro de los supuestos armados estaban en un cerro cuando habrían recibido una mochila con víveres (comidas, tiros) que al abrirla estalló y mató a dos de ellos. 'Eso es lo que se dice aquí en la comunidad', aseguró la funcionaria. Después de la bomba, hubo un enfrentamiento entre militares y alzados. Duarte habría muerto en medio del fuego cruzado, según Hernández. La vicealcaldesa dijo que la mañana de este miércoles miembros de la Policía y el Ejército se llevaron los cuerpos de los armados. 'En el sitio sólo se miran pedazos de carnes, de brazos de piernas', dijo la funcionaria municipal. Sin respuesta de las autoridades Confidencial llamó en cinco ocasiones durante la mañana al coronel Alcides Garmendia, jefe del Sexto Comando Militar, a cargo de la zona de Pantasma, pero no respondió su celular. En horas de la tarde, sin embargo, el vocero del Ejército, coronel Manuel Guevara, dijo que no tenían información sobre lo ocurrido. "No tenemos mayores detalles. Hay un hecho que se dio en el sector de Pantasma, al respecto la Policía está realizando la investigación correspondiente. La consulta deben realizarla con la Policía Nacional", dijo Guevara vía telefónica. Pantasma ha sido desde hace dos años una zona donde se mueven supuestos grupos armados, que argumentan estar alzados en contra del gobierno por motivos políticos. Para las autoridades, sin embargo, son grupos delincuenciales. El primer combate entre estos grupos y tropas del Ejército en Pantasma fue el 18 de julio del 2013. Ese día un grupo, dirigido por Gerardo Gutiérrez, un ex contra apodado 'El Flaco', emboscó en la comunidad de El Tamalaque a una brigada del Ejército y mató al oficial David Treminio. Tres meses después, en otro enfrentamiento en la comarca Anizales, murió el civil Jairón Díaz y un armado. Confidencial pudo comprobar que el Ejército y la Policía recuperaron en la zona del tiroteo, aparte de los dos cuerpos, tiros de AK y M16, hamacas, entre otros. Confidencial llamó al comisionado Fernando Borge, portavoz de la Policía Nacional, pero al responder su celular aseguró que está de subsidio, enfermo de Chikungunya. Su segundo, el comisionado César Cuadra, no respondió su móvil. Confidencial