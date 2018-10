LUZ ELECTRICA LLEGA AL BARRIO JULIO CUARESMA DEL MUNICIPIO DE MATIGUAS

En el marco de restitución de derechos que promueve el Gobierno de Nicaragua a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) con una inversión superior al C$1.0 millón de córdobas y la construcción de 1.21 kilómetros de redes fue inaugurado este lunes 19 de enero el proyecto de electrificación en esa localidad del departamento de Matagalpa, llevando el fluido eléctrico a 112 viviendas y restituyéndoles el derecho al servicio a 560 personas. Miguel Ángel Palacios junto a su esposa, su papá y dos hijas tiene un negocito de venta de raspados, ellos llevan seis años habitando en este barrio luego de haber estado posando y alquilando un espacio para vivir, pero cuando se trasladaron al barrio pasaban serias dificultades por la falta de energía eléctrica, lo que afectaba seriamente su venta de raspados, sin embargo el proyecto que el Gobierno Sandinista les ha llevado contribuirá enormemente a mejorar sus niveles de vida, iniciando con facilitarles la elaboración de las mieles para los raspados y desde ya están pensando en la compra de un congelador para producir ellos mismos el hielo. 'Aquí vemos que realmente el Gobierno se preocupó por nosotros y traernos la energía eléctrica que muchas veces no fuimos escuchados en otros gobiernos y sobre todo porque en un proyecto tan costoso no tuvimos que pagar un solo centavo, todo se nos regaló incluyendo los apagadores y las bujías', comentó Palacios. 'Nos sentimos contentos porque en este barrio en los seis años que tenemos de estar aquí aguantamos zancudos por la oscurana y las malas condiciones de las calles que no podíamos ingresar, solo con botas de hule (entrabamos) y ahora nos sentimos contentos porque nos hicieron la calle y nos han traído energía eléctrica', declaró Mayra Salgado, esposa de Palacios. Según Salgado, la energía eléctrica contribuye de manera positiva al momento de elaborar la miel que su esposo le agrega a los raspados que vende, dado que generalmente la elaboran por las noches por condiciones climáticas y para que ésta amanezca fría, por lo cual se exponían a quemarse o caerse trasladando la miel caliente del fuego hacia el punto donde sería enfriada. 'Ahora que tenemos energía es hasta más fácil y con mayor cuidado de no quemarnos, porque es un tanto peligroso porque se puede uno caer en lo oscuro. Hasta para el trabajo de la casa es más cómodo ahora con la energía por si queremos hacer una comidita en la noche no hay problema porque podemos ver bien que no se nos vaya un animal en la comida', señaló Salgado. INICIO DE DESARROLLO COMUNAL Francisco Orozco Montenegro es uno de los fundadores de este barrio matagalpino y asegura que al trasladarse a esa zona el sitio no contaba con los servicios de agua potable y energía eléctrica, sin embargo decidió construir su vivienda esperando que el gobierno municipal liberal de Matiguas les cumpliera su promesa pero ese momento nunca llegó y solo el Gobierno del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo pudieron concretarles su sueño llevándoles la luz eléctrica hasta sus hogares y brindándoles la oportunidad de poder empezar a desarrollar su comunidad. 'Ahora que el gobierno nos ha dado la oportunidad de tener el servicio de energía estamos muy contentos porque la tenemos legal y a la vez nos regaló el proyecto porque no gastamos ni un solo peso, nosotros preguntamos si debíamos pagar para que nos trajeran la energía y nos dijeron que debíamos pagar solo por el servicio consumido cada mes. Yo me siento alegre porque vino el proyecto y creo que toda la gente está alegre', dijo Orozco. Marisela Suarez Zamora, compañera de vida de Orozco afirmó sentirse muy contenta y tranquila porque tienen un Gobierno que está trabajando por los pobres llevando cada uno de sus programas hasta los sitios más recónditos del país como su barrio que estuvo en el olvido de los gobiernos liberales por muchos años y que solo les llevaban con engaños, pero hoy es una realidad la energía eléctrica en su comunidad, lo que les permitirá gozar de mayores beneficios y distracciones, confiando que el Gobierno Sandinista en un futuro también les lleve el servicio de agua potable. 'Yo primeramente le doy gracias al Señor Jesucristo por habernos traído la luz a nuestro barrio, le agradecemos al Presidente Daniel Ortega por trabajar por los pobres porque no teníamos energía y debíamos alumbrarnos con candela y ahora podemos tener planchas, televisor, incluso se nos hace más fácil levantarnos en la madrugada para hacer los oficios de la casa, nos sentimos agradecidos y esperamos que sigan llegando más bendiciones y restitución de nuestros derechos', expresó la pobladora Sujey Martínez. 'Aquí es donde se cumple lo que el Presidente (Daniel) dice Paz y Reconciliación, porque en mi caso ya me siento con una paz dentro de mí porque ya no tengo que andar molestando por un poquito de luz para una candela o para el tele, porque gracias a Dios cada quien tiene su propia instalación (eléctrica) dentro de su hogar', manifestó Giovanna González. González añadió que con la energía eléctrica en el barrio y en sus hogares se les facilitan los deberes, dado que ahora puede enviar a sus hijos a clases con sus uniformes planchados, así como ir adquiriendo electrodomésticos y otros aparatos para la instalación de negocios en su comunidad. Fuente 19 Digital.