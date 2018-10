EMPRESARIO CARLOS PELLAS SE REFIERE A SUS INVERSIONES EN COSTA RICA

De buen verbo, carismático, alegre, pequeño de estatura pero con una presencia que irradia simpatía; así es Carlos Pellas, el magnate nicaragüense de 62 años, que en los últimos tiempos ha revolucionado su país como destino turístico (Mukul Beach, Golf & Spa donde van estrellas de cine ) incluso médico (Hospital Metropolitano Vivian Pellas).

Es el hombre más poderoso de Centroamérica; según la revista Forbes, maneja un capital superior a los $1.500 millones. Pellas es sinónimo de desarrollo; puso a su país en el mapa mundial con su producto estrella Flor de Caña, para algunos el mejor ron del mundo.

Esta semana fue noticia en Costa Rica tras la apertura de Dreams Las Mareas Resort & Spa, en La Cruz de Guanacaste. Se trata de un complejo hotelero que requirió una inversión de $132 millones, del cual prácticamente es el dueño. En la cita invitó a empresarios, socios y autoridades de gobierno. Pellas dejó a sus guardaespaldas para hablar con DIARIO EXTRA, el periódico favorito entre la gran población nicaragüense radicada en nuestro país, por lo que su presencia en nuestras páginas es de total interés público.Luego de la entrevista y en el epílogo de la fiesta, se sentó otro rato a charlar, más tranquilo y nos miró a los ojos diciendo: “no conozco a nadie que pregunte más que usted, ni todo mi departamento de comunicación junto”, dijo.