29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 11:24 a.m. 11:24 a.m.

ELOGIOS Y CRITICAS PARA PRESIDENTE ORTEGA SOBRE SU ACTUACIÓN EN LA CELAC

Para los diputados Sandinistas, la actuación del Presidente Daniel Ortega en la apertura de la III cumbre de la CELAC, representa la defensa de la dignidad y de la autodeterminación de los pueblos, para los opositores el mandatario nicaragüense solo quería robarse el show. “Nos sentimos orgullosos de tener como presidente a Daniel Ortega un hombre que utiliza los foros internacionales para defender a los pueblos de la Colonización que impone el imperio”, dijo el diputado Edwin Castro Jefe de la Bancada Sandinista. “Es común ver a Ortega robarse el Show, le gusta llamar la atención y Puerto Rico no era un tema de discusión, más cuando en ese país se realizó un referéndum donde sus ciudadanos ya decidieron ser un estado aliado a Estados Unidos”, explico el diputado del MRS, Víctor Hugo Tinoco. Según los expertos nicaragüenses en Derecho Internacional, este ligero roce entre ambos mandatarios no pone en riesgo las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica. No creo que una discusión de procedimientos impacte en las relaciones bilaterales entre ambas naciones”, expreso el Doctor Mauricio Herdocia. “No afecta en nada, eso fue algo del momento”, dijo el especialista Norman Miranda. Costa Rica y Nicaragua mantienen relaciones frías desde 2010, a raíz de varios incidentes fronterizos que son ventilados en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Jonathan Castro