02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 8:31 a.m. 8:31 a.m.

INE CANTO CERO Y NO BAJARA TARIFA ELÉCTRICA

El INE canto cero a los usuarios del servicio eléctrico y no bajara la tarifa de energía que exigen sectores populares y empresariales. La noticia no se atrevió a darla el director del INE David Castillo, si no que fue el sindicalista Roberto Gonzalez de la CST quien informo que la reducción no será posible porque el gobierno priorizara abonar a la deuda con Venezuela.