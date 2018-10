18, Marzo, 2015 18, Marzo, 2015 7:17 a.m. 7:17 a.m.

COSEP REACCIONA SORPRESIVAMENTE ANTE LA DECLARACIÓN DEL INE SOBRE LA TARIFA ENERGÉTICA

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, reaccionó al informe que envio a los diputados el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, en las que afirma que no habrá una reducción en la tarifa de energía. Agueri dijo hoy en conferencia de prensa, que esa información no la han recibido oficialmente, ya que el interlocutor directo entre el Cosep y el Gobierno es el asesor económico Bayardo Arce, y que están estudiando la medida que tomarán en cuanto al tema tarifario. Además, Aguerri detalló que será casi a finales de abril en que empezarán las negociaciones con el gabinete económico. El argumento del INE de no querer bajar la tarifa es que lo ahorrado por la reducción de los precios internacionales del petróleo, se abonará a la deuda que se mantiene con CARUNA que alcanza los 100 millones de dólares.