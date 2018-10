22, Marzo, 2015 22, Marzo, 2015 4:53 a.m. 4:53 a.m.

NICAS SOBREVIVEN A ATAQUE EN TÚNEZ

Giovanna y Héctor González, la pareja de origen nicaragüense que sobrevivió al ataque terrorista yihadista en el Museo del Bardo, en Túnez, el pasado 18 de marzo, regresaron a su hogar en la ciudad de Miami. El ataque que se atribuyó el grupo terrorista Estado Islámico (EI), dejó como saldo 23 muertos y 36 heridos. La matanza ocurrió el día en que la Cámara tunecina debatía la reforma de la ley antiterrorista y en una jornada de especial afluencia de turistas por el desembarco de cruceros. La pareja de origen nicaragüense celebraba con un viaje en crucero sus bodas de plata en Túnez, al momento del ataque. Esa celebración se convirtió en un renacer al no ser alcanzados por las disparos a mansalva que lanzaron los terroristas contra los visitantes al Museo. “Nosotros nacimos nuevamente el 18 de marzo del 2015”, dijo Giovanna. La sobreviviente relató a la cadena Telemundo, que estaban listos para salir cuando escucharon la primera bomba, luego fueron balas de metralla contra el autobús que estaba lleno de turistas listos para partir del Museo. La pareja logró salir del autobús en busca de refugio, no todos los turistas corrieron con la misma suerte. “Teníamos que correr por donde fuera porque el –terrorista- venía detrás de nosotros disparando y matando a las personas que venían detrás”. Un video de las cámaras de vigilancia del Museo muestra cuando la pareja nicaragüense huye de la escena de la masacre en busca de refugio hacia el interior del Museo. La pareja logró sobrevivir tras refugiarse un par de horas en el Museo. Desde el escondite lograron llamar a su hija Gabriela, en Miami. La llamada era una despedida. “Es un momento que te estás despidiendo de las personas que más quieres porque no sabes qué va a pasar”, dijo con voz entrecortada. Horas más tarde fueron auxiliados por las autoridades de Túnez, todo era desconcierto y confusión. “El Museo es como un laberinto y ahí nos escondimos, tuvimos que esperar por lo menos dos horas, hasta que llegaron unas personas, no sabíamos si eran terroristas, no sabíamos quiénes eran”, relató. Giovanna dijo al noticiero de la cadena hispana que los terroristas eran jóvenes cuyas edades oscilan entre 21 y 22 años. Nueve sospechosos de participar en la masacre están tras las rejas. LA PRENSA.COM.NI