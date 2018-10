25, Marzo, 2015 25, Marzo, 2015 5:08 a.m. 5:08 a.m.

CÉSAR ZAMORA: ``EL SECTOR ENERGÍA DEBE REINVERTIR, Y NO PRESTAR DINERO A LA SOCIEDAD``

Cesar Zamora, ex presidente de Amcham, expresó durante su vistita al programa de Jaime Arellano en La Nación, trasmitido por 100% Noticias El Canal, ``que el sector energético no está en condiciones de regresar el dinero ahorrado a la sociedad, porque es más importante reducir los problemas estructurales del sector, que invertir en la pobreza`` añadiendo que ``no se puede prestar dinero a un pobre, cuando tú estas pobre`` refiriéndose a la escasez de recursos públicos que posee el ente regulador de energía del país, debido a que el sector eléctrico ha demostrado que cuando se invierte, funciona mejor. Según Zamora, se está tomando 52 millones de dólares para reducir la tarifa y otros 52 millones para combatir la pobreza. ``Cuando se provee el recurso energético a la población, ayuda a reducir la pobreza también`` aclaró. Para el ex presidente de Amcham, el ahorro real que la población recibirá, será de 7%. Y ``tenemos que invertir, porque esa inversión en dos años generaría una reducción automática de la tarifa del 2 %. Si queremos ser competitivos, debemos usar ese ahorro para el mismo sistema energético`` indicó. ``El tema energético es un tema político porque se negocia y se cede, y el gobierno debe negociar esta iniciativa de ley en aras de resolver problemas del sector energía`` precisó Zamora. Fuente: Jaime Arellano en La Nación/100% Noticias