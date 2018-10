JÓVENES NICAS BUSCAN ESTUDIAR EN EE.UU.

El pasado 20 de marzo, se tuvo la oportunidad de conocer la oferta de licenciaturas, maestrías, cursos de verano, programas de inglés, posgrados y becas de quince instituciones universitarias de Estados Unidos que realizaron una feria en un hotel capitalino.

Decenas de adolescentes y jóvenes llegaron a dicho evento, ya sea para enterarse de la variedad de carreras que hay en esas universidades y así definir cuál estudiarán, o para obtener detalles de los requisitos que necesitan cumplir para entrar a la que ya escogieron.

En el período 2012-2013 un total de 434 estudiantes nicaragüenses lograron inscribirse en universidades de Estados Unidos, mientras que en 2013-2014 la cifra aumentó a 437, indicó Glenda Torres, asesora académica de la oficina Education USA, ubicada en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, CCNN.

Torres añadió que en el ciclo 2014-2015, fueron 350 estudiantes nicaragüenses los que lograron entrar a programas de estudio u obtuvieron becas en esas instituciones.

Destacarse

Vivas aseguró que en el proceso para entrar a una universidad estadounidense y además con una beca, lo más importante es tener fe, aunque confesó que debido a su destacada participación en Hacia Democracy recibió una carta de recomendación de la Universidad de Harvard que seguramente le abrirá muchas puertas en este camino.

Entre las universidades que participaron este año en la feria, están: Florida State University, Metropolitan State University of Denver, Dallas Baptist University, University of Florida, University of Arizona, University of the Pacific, Fox Valley Technical College, entre otras.

Hablar inglés es clave

Dominar el idioma inglés es básico para que los bachilleres apliquen a las programas de estudios que ofrecen las universidades de Estados Unidos, según con los expertos.

Nicaragua apenas cuenta con una universidad acreditada en los Estados Unidos, tres programas universitarios bilingües, y diez colegios con secundaria bilingüe, de acuerdo con la Guía del inversionista 2014-2015, publicada por la agencia estatal de atracción de inversiones, ProNicaragua.

Ese mismo informe destaca que al 2013 había en Nicaragua casi 23,000 personas aprendiendo inglés en centros de idiomas públicos y privados.

Asimismo, la Guía del inversionista señala que al margen de los centros de idioma, contabilizaban a 226 estudiantes inscritos en secundaria bilingüe y más de 4,000 estudiantes en universidades que ofrecen licenciaturas en inglés como segunda lengua, pedagogía en inglés o clases con carreras impartidas en ese idioma.

Fuente: END