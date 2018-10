26, Marzo, 2015 26, Marzo, 2015 4:40 a.m. 4:40 a.m.

MUJERES DEBATEN SOBRE EL CANAL INTEROCEÀNICO

‘'Queremos un país que dé la oportunidad a nuestros hijos y a nuestro pueblo de crecer de manera íntegra’' concordaron Violeta Granera y Azucena Ferrey, en relación al panorama político, social y económico que se vive en Nicaragua. Las panelistas debatieron el proyecto del Gran Canal Interoceánico, en el programa de Jaime Arellano en La Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal; alegando que ‘'era esencial respetar el derecho a la propiedad de las personas que viven en la ruta del canal y llegar a un acuerdo que beneficie a esas familias y no las perjudique’', sin embargo, para Violeta Granera, directora ejecutiva del Movimiento por la Vida, aunque ‘'no estamos en contra del canal, estamos en contra de una norma canalera que entrega al país sin hacer un estudio de impacto social y ambiental, donde se desplazarán a mas de 200 mil personas, y se entregue la soberanía a un extranjero. El país no es de Los Ortega’' precisó Granera. La explicación de Azucena Ferrey, miembro del partido demócrata cristiano sobre el mega proyecto, ''tiene que ver con realizar los estudios pertinentes que demuestren seriedad y se fomente un estado de derecho y no un estado dominante'' indicó Ferrey, respecto a la necesidad de evitar la indiferencia frente a la opinión de la gente, que a su vez, ''se construya democracia, porque el gobierno debe informar a la población de las acciones que tengan que ver con este proyecto y con otros’’ manifestó. Las panelistas también hicieron hincapié en el actuar político que se aprecia en la actualidad y recalcaron la importancia que debe dar el gobierno por promover el civismo y no concentrar el poder y toma de decisiones en un solo grupo, ''porque cuando se cierran los espacios para redimir la participación ciudadana, se genera inestabilidad política'' resaltó Granera, conforme a las críticas constantes que se envían al gobierno debido a los procesos electorales del 2011 que experimentaron reacciones ambiguas en la población de si hubo o no transparencia. En el mismo escenario, según Granera, ''los derechos de las mujeres en Nicaragua, no se van a resolver si no hay respeto a la institucionalidad. Por ejemplo, vemos còmo se ha ido incrementando el feminicidio. Es por ello que se debe investigar y castigar a los culpables que se valen de su impunidad y cargos polìticos o laborales para cometer sus fechorías'' concluyó. Fuente: Jaime Arellano en La Nación/100% Noticias