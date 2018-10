05, Mayo, 2015 05, Mayo, 2015 7:24 a.m. 7:24 a.m.

FAMILIA NO CREE QUE JOVEN SOSPECHOSO DEL HOMICIDIO DE MILITAR, SE HAYA SUICIDADO

‘’Mi hermano no se ahorcó, fue un crimen lo que cometieron contra èl’’, indicó Vanessa Sanarrusia, hermana del hoy occiso Francisco Javier Ponce Sanarrusia, a quien el misterio ronda su muerte y provoca indignación a su familia, la cual rechaza el diagnóstico policial que determinó que Ponce cometió suicidio al ahorcarse en una de las celdas del Chipote. ‘’Mi hermano era una persona temerosa de Dios y amaba a su familia, no pudo haber cometido ese acto’’, explicó Vanessa a 100% Noticias por vía telefónica. Según Sanarrusia, su familiar fue entregado en condiciones deplorables, debido a que presentaba golpes en su cuerpo, rostro y cuello. ‘’Se puede ver que fue torturado. Desde el 28 de abril que lo detuvieron y mantuvieron secuestrado en el Chipote, recibimos información con engaño por la policía, quienes dijeron que le lleváramos ropa, pero ya estaba muerto’’, manifestó. La hermana del difunto, mencionó que se detuvo a Ponce sin orden judicial y, que la institución, no informó a la familia sobre la causa del arresto hasta el día en que fueron contactados para llegar a verle. Sin embargo; fue el cadáver lo que recibieron. La explicación policial del caso se limitó a que el sospechoso de homicidio del militar en Rivas, se había estrangulado. ‘’Es una crueldad lo que hicieron con mi hermano, estamos indignados. Nunca supimos nada. La policía ocupó sus bienes, su dinero, ganado; hasta allanaron la casa de nuestra madre donde se llevaron otros bienes sin ninguna orden judicial’’, reclamó Vanesa Sanarrusia, que a su vez, espera se aplique la justicia a los culpables de la muerte de su ser querido. CPDH EXIGE A POLICÌA ACLARE EL CASO Por otro lado; el representante de la CPDH, Marcos Carmona exige a la Policía Nacional una aclaración del hecho y pide el cierre del Chipote, al explicar, que las celdas del lugar son inadecuadas, y como institución de defensa de los derechos humanos, ''no creemos que una persona pueda ahorcarse allí por las condiciones inapropiadas del Chipote’’, dijo. ‘’La policía no puede venir por su gusto y antojo a detenerte sin orden judicial violando los derechos constitucionales, porque actúan como delincuentes’’, señaló Carmona. Para el funcionario de la CPDH, la policía debe ser la primera en respetar las leyes, alegando, que están bajo la responsabilidad de garantizar la custodia y protección del detenido. ‘’La policía cometió un delito al ocultar al acusado. Vamos a instar a la familia a que denuncien a los responsables que vigilaban al joven, y se abra una investigación del caso. Es por eso, que deben cerrar esa cárcel del Chipote para que el pueblo no alimente esa imagen de que allí se mata y se reprime al humano’’, concluyó Carcoma. Datos. La Policía Nacional dio a conocer en un comunicado emitido el día domingo, que Ponce se había ahorcado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Stalin Andino/100% Noticias