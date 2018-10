18, Mayo, 2015 18, Mayo, 2015 4:11 a.m. 4:11 a.m.

FRASES CÉLEBRES DE AUGUSTO C. SANDINO

Augusto Nicolás Calderón Sandino, a quien también se le llamó “General de Hombres y Mujeres Libres”, es considerado como un Héroe Nacional de Nicaragua y, junto con el poeta Rubén Darío, constituye una de las máximas expresiones de la nacionalidad nicaragüense. Augusto Sandino, nacido el 18 de mayo de 1895, fue un líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. La gesta libertaria de Sandino suscitó la admiración de muchos intelectuales tanto en Latinoamérica como en el mundo en su lucha por la independencia y autodeterminación de los pueblos. Aquí 10 de sus frases más memorables: 1.- El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no sólo ser oído sino también creído. 2.- Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte; y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. 3.- En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubieran cien hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres, o más. 4.- Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. 5.- La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. 6.- Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. 7.- Nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y desinteresado en todo el mundo terrestre, porque tiene conciencia de su alto papel histórico. 8.- El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes convencerte que para ser feliz conmigo, es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes. 9.- Yo quiero patria libre o morir. 10.- Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás en el terreno social, este movimiento es popular. 19 Digital