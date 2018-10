PESEROS INCONFORMES POR DECLARACIONES DE DIRECTOR DE IRTRAMMA

9:08 a.m.

Los llamados peseros que cobran 5 córdobas a los usuarios por pasarle la TUC en el bus, reaccionaron a unas declaraciones que brindó el director de IRTRAMMA Amaru Ramírez, quien dijo que ''se trabaja con la Policía Nacional para evitar ese delito en el transporte urbano colectivo”, refiréndose al cobro ilegal que hacen los peseros a los usuarios.

''Nosotros no somos delincuentes, la mayoría de veces resolvemos a la gente que no anda tarjeta o que no tiene saldo en la TUC'', expresó uno de los vendedores del famoso ''5 y le marco''.

''Es cosa de cada pasajero, si quiere pagar o no porque no le exigimos a nadie que paguen de más, no es un delito lo que hacemos'', refirió otro comerciante que ofrece el msmo servicio en la parada de buses de la UCA

Aunque no se haya definido cuales serán las acciones de IRTRAMMA en conjunto a la Policía, la población aún demanda la entrega de las tarjetas recargables que en un inicio MPeso prometió distribuir y mejorar el servicio de recarga y paso a través del uso de la tarjetas TUC.

Mientras tanto, los peseros concuerdan en que no es delito ofrecer el producto, y al final es decisión de la población si decide hacer uso o no del servicio.

100% Noticias