10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 11:19 a.m. 11:19 a.m.

ALEMÁN: 'CON PROTESTAS NO SE GANAN LAS ELECCIONES'

None

El ex Presidente Arnoldo Alemán crítico la estrategia del Partido Liberal Independiente de salir a las calles para exigir elecciones libres y transparentes. Alemán afirma que no hay necesidad de exponerse cuando lo que deben hacer los partidos políticos es defender el voto en las urnas electorales. Para el líder del PLC, ni el Papa Francisco es garantía para que se realicen unas elecciones transparentes. Arnoldo Alemán y las agrupaciones que conforman la Coalición Republicana, Liberal y Sindical, consideran que la mejor manera de ganar las elecciones no es con protestas en las calles sino en las Juntas Receptoras de Votos. “Que ganamos con que venga su santidad Francisco hacer presidente del Consejo Supremo Electoral si no tienes en las Juntas Receptoras de Votos a alguien que te cuide el voto, nada. En vez de andar en las calles gritando y diciendo cualquier cosa deben organizarse”, fustigó Arnoldo Alemán El presidente de AMCHAM, Roberto Sansón, lamentó los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles y dijo que esto solo afecta nuestra imagen país. Por su parte el Secretario General de la CST, Roberto Gonzales, llamó a las fuerzas políticas al diálogo. Al igual que AMCHAM, el Cosep y distintas organizaciones de la sociedad civil han hecho el llamado al diálogo y al consenso nacional. 100% Noticias