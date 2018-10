04, Agosto, 2015 04, Agosto, 2015 10:38 a.m. 10:38 a.m.

DIPUTADO NAVARRO PROMUEVE LEY QUE PROHÍBE LA COMIDA CHATARRA EN LAS ESCUELAS

Prohibir la venta de gaseosas y 'chiverías' en las escuelas es lo que pretende la iniciativa de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en la niñez, que es impulsada por el diputado Wilfredo Navarro. En algunos bares o kioscos ubicados en las escuelas se oferta este tipo de comida chatarra a la niñez, pese a que el Ministerio de Educación prohibió su venta. En el Instituto Maestro Gabriel, los bares ofertan todo tipo de bebidas gaseosas y comida chatarra a los alumnos que a diario llenan sus estómagos de alimentos que no los nutren y que por lo contrario afectan su salud. El profesor Daniel Gutiérrez se mostró en contra de que en las escuelas se siga vendiendo comida chatarra a la niñez y la adolescencia. “Deberían de vender frescos naturales y no gaseosas porque los niños corren el riesgo de sufrir cáncer, anemias y leucemias”, manifestó el docente. La iniciativa que promueve el diputado Wilfredo Navarro busca frenar la venta de estas comidas chatarras en las escuelas, además prohíbe la utilización de niños y niñas en comerciales donde se oferten estos productos. “No podemos permitir esa publicidad engañosa donde se usa la figura de la niñez para promover estas comidas que no nutren el cuerpo. La iniciativa está avalada por la Unicef, la OPS y el Parlatino”, aseguró Navarro. Según datos proporcionados por la OPS al diputado Navarro, en el año 2014 los nicaragüenses consumieron 373 millones de litros de gaseosa lo que dejó ganancias por el orden de los 5,600 millones de córdobas a la industria de las bebidas gaseosas. 100% Noticias