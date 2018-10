22, Enero, 2016 22, Enero, 2016 9:56 a.m. 9:56 a.m.

EX MILITARES EN HUELGA PASAN A LUCHA POLITICA

La champa desde donde pasaron un año realizando ayunos y huelga de hambre en patios de la Cruz Roja, pasa a segundo plano, pues estos ex militares del consejo de defensores de la patria, van ahora a dar la lucha política aliados con el PAC que dirige Moisés Hassan porque el gobierno no ha reglamentado la ley 830 que ordena una serio de beneficios sociales. Carlos Ramírez, del consejo de Defensores de la Patria, dejo en claro que ellos ahora lucharan para tener una representación en la Asamblea Nacional y así representar los intereses del pueblo. “Estamos dejando lo gremial, para ponernos lo político, dejamos en claro que lucharemos por nuestros principios políticos para tener una verdadera representación en la Asamblea Nacional y los poderes del estado, que representen los intereses del pueblo”, dijo Ramírez. Los ex militares van en alianza con el PAC a pesar que el consejo supremo electoral no ha resuelto un litigio sobre la representación legal de ese partido político. 100% Noticias