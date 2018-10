09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 11:56 a.m. 11:56 a.m.

MENOS PERSONAS DECIDEN CASARSE

Como cada 14 de febrero, día del amor y la amistad, el Poder Judicial realizará bodas masivas gratuitas para todas aquellas parejas que quieren casarse pero no poseen los recursos económicos para pagar un abogado. Este año los jueces están un poco preocupados por la baja cantidad de solicitudes de matrimonio que han recibido. El año pasado en las bodas masivas 560 parejas unieron sus vidas por la vía civil, mientras que este año esa cifra ha disminuido a solo 370. Margarita Romero, juez sexto de familia expresó que “Cada vez son más las solicitudes de divorcio que ingresan y menos las de casamiento, preocupa que la juventud de hoy en día no quiere un compromiso”. Y es que el poder judicial recibe hasta 7 solicitudes de divorcio por día. Desde Abril de 2015, cuando entró en vigencia el nuevo Código de la Familia, hasta el 4 de Diciembre de 2015 se registraron en Managua un total de 1,668 divorcios, de los cuales el 94.72% fueron unilaterales. Según el artículo 132 del Código de la Familia, el matrimonio se disuelve en 4 casos, Por sentencia firme que declare nulidad del matrimonio, Por mutuo consentimiento, Por voluntad de uno de los cónyuges, y por muerte de uno de los cónyuges. En las bodas masivas de este 14 de febrero quedará demostrado que para el amor no hay edad ya que según Maritza Cerda, organizadora de este evento, la pareja más joven es de 16 años y la de mayor edad es de 90. Las bodas se realizarán este domingo en el Puerto Salvador Allende. 100% Noticias