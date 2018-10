10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 11:11 a.m. 11:11 a.m.

ENCUESTA DEVELA INFORMALIDAD EN LAS EMPRESAS

Más del 50% de las empresas de Nicaragua son informales, y la mayoría de sus representantes afirman sentirse cómodos en esa condición, según la Encuesta de Empresas Sostenibles que hoy presento el COSEP y la Organización Internacional del trabajo La encuesta alcanzó a 2,539 empresas, de las cuales un 49% son formales y un 51% informales. De estas el 4.6% apenas lleva una contabilidad formal, mientras el 58.6% tiene alguna forma de contabilidad y un 36.8% no lleva cuentas del todo. Asimismo la encuesta refiere que un 57% de las empresas tiene dificultades para los préstamos siendo mayor, este porcentaje entre las informales. El presidente de COSEP José Adán Aguerrí, dijo que esta situación debe cambiar completamente, no solo para las empresas informales sino para el resto que no llevan adecuadamente su contabilidad. Lo anterior limita las aspiraciones de crecimiento económico, que tiene el país, destacó el líder empresarial. Por su parte el asesor económico de la Presidencia Bayardo Arce,se comprometió a revisar la situación de las empresas, sector por sector, tal como fue demandado, en la presentación de la encuesta. Lo anterior también debe servir para crear un régimen especial para las Pymes, de forma tal que sean incentivadas para ingresar a la formalidad dijo por su parte el presidente del Colegio de contadores públicos Geovani Rodríguez.