15, Marzo, 2016 15, Marzo, 2016 7:52 a.m. 7:52 a.m.

MUERTOS POR ACCIDENTES SUMAN 140 VÍCTIMAS

A pesar de que la Policía de Tránsito incrementó los montos de las multas de tránsito, estas no detuvieron a los conductores temerarios que las infringen. Hasta la fecha, Tránsito Nacional contabiliza 140 muertos, es por ello que en esta temporada de vacaciones por la Semana Santa implementarán un plan de seguridad vial que permitirá regular el tránsito de unos 700 mil vehículos a nivel nacional. Para el Jefe de Tránsito, Roberto Gonzalez Kraudy, la ley es efectiva, pero no el comportamiento humano. “La ley es efectiva, la ley no evita el accidente de tránsito, la ley es educativa preventiva. El comportamiento humano es la causa número 1 de los accidentes de tránsito”, dijo. Por su parte el diputado Filiberto Rodríguez, dijo que con una ley no se van a resolver los problemas, pero que la Policía Nacional ha insistido con los planes de educación vial. 100% Noticias