28, Marzo, 2016 28, Marzo, 2016 9:38 a.m. 9:38 a.m.

DEPÓSITO VEHICULAR ES UNA PESADILLA PARA LOS CONDUCTORES

None

El depósito vehicular de Managua se ha convertido en una completa pesadilla para los cientos de conductores de vehículos y motocicletas. Los conductores persisten en sus quejas contra los oficiales de tránsito, ya que aseguran que estos trasladan sus vehículos al depósito casi que por cualquier motivo y cuando los van a retirar estos aparecen sin gasolina y con piezas menos. Un conductor que se encontraba en el depósito para buscar su motocicleta, dijo a 100% Noticias que le multaron la licencia y lo trasladaron solo porque su acompañante traía un semi casco y no un casco autorizado “Tengo entendido que en el caso que uno no traiga casco o traiga uno indebido solo se le multa la licencia, ellos alegan que están en un plan especial de Semana Santa y te llevan la moto al depósito, además le sacan la gasolina y les roba partes a los vehículos”, dijo el ciudadano. Otro de los conductores declaró que el problema se da adentro del depósito “aparecen sin espejos, golpeadas, rayadas y hasta el combustible le sacan”, dijo. Por otra parte, otros se quejaban de que no han podido realizar los pagos porque la boleta con la que se hacen los pagos esta desactualizada, “Los bancos dicen que esta boleta no la han actualizado porque no la reportaron en el tiempo que debía ser con la policía, entonces ninguno de los tres bancos recibe el pago con esta boleta hasta el 1 de abril, lo que significa que los que fuimos multados con esta boleta tenemos que esperar mientras la cuenta en el depósito sigue corriendo”, explicaba otra de las personas que estaba en el depósito. https://www.youtube.com/watch?v=WPbmN8QYl7w 100% Noticias.