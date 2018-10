13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 11:06 a.m. 11:06 a.m.

HONDURAS BLOQUEA INGRESO DE LECHE NICA

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), denunció que Honduras cerró sus fronteras a los productos lácteos nicaragüenses de las empresas Centrolac y Lala, argumentando medidas fitosanitarias. José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que la semana pasada una misión pública privada compuesta por el Ministro de Industria y Comercio y representantes de las empresas afectadas asistieron a una reunión a Honduras y que a más tardar hoy o al finalizar esta semana esperan una respuesta de las gestiones y los compromisos adquiridos. El Cosep, dice que si Honduras no rectifica su posición, pedirá al gobierno una medida similar “Lo que le hemos planteado al gobierno es que si Honduras no nos da respuesta, entonces que nosotros tomemos las mismas medidas que está haciendo Honduras, de parte de Nicaragua hacia ellos”. CENTROLAC estima que toda la industria láctea nicaragüense ha dejado de exportar unos 750 mil litros por mes a Honduras, como resultado de las nuevas medidas fitosanitarias del vecino país. De acuerdo con Alfredo Lacayo, Gerente de CENTROLAC Nicaragua siempre ha cumplido con todas las exigencias de los tratados de libre comercio. El presidente del COSEP advirtió que si Honduras no rectifica pedirán al gobierno de Nicaragua reciprocidad en la medida que afecta al sector lácteo del país. El bloque además afecta los precios del la leche, pues ya reportan un incremento de 50 centavos por litro. https://www.youtube.com/watch?v=FX80d0yUZIc 100% Noticias