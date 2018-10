PASTORA: “DELINCUENTES MATARON A CAMPESINO”

10:29 a.m.

Para el comandante Edén Pastora quienes mataron con saña al campesino Andrés Cerrato en la micro región de Ayapal, fueron grupos delincuenciales a los que el hoy difunto denuncio ante el ejército de Nicaragua. Pastora aseguro que la institución castrense no mata con odio. Para el legendario comandante guerrillero, lo que le paso a Andrés Cerrato fue una pasada de cuentas ejecutada por grupos delincuenciales que azotan en la zona. No obstante, Oscar Sobalvarro conocido en la resistencia como comandante Rubén, no descarta que haya sido el ejército quien dio muerte a Cerrato. En una visita realizada por diputados del PLI a la micro región de Ayapal, los habitantes de la zona expresaron su temor por el residente asesinato. Hasta la fecha la policía ni el ejército han brindado información sobre la ejecución del activista del PLI, Andrés Cerrato. https://www.youtube.com/watch?v=qNfPRezFlvc 100% Noticias