UN MUERTO Y TRES DESAPARECIDOS EN PASOCABALLOS

Esperanza

Advertencia

Tania Francisca Centeno, de 32 años, originaria del barrio Róger Andrade, de la ciudad de Somoto, Madriz, quien llegó junto a su esposo Léster Antonio Rodríguez, de 34 años, y varios amigos, se ahogó a las 3:45 p.m. del domingo en el balneario de Pasocaballos, confirmó María Elena Chavarría, oficial de turno de la Cruz Roja, de Corinto. Visiblemente consternado Rodríguez, dijo escuetamente a El Nuevo Diario que su esposa tenía 3 meses de embarazo, y se habían casado hace 15 años en la cabecera departamental de Madriz. En el balneario de Pasocaballos, casi a la misma hora cerca del sitio conocido como Las Enramadas desaparecieron Nahara Galdámez, de 14 años; Edwin Pozo, de 20, ambos originarios de la ciudad de Chinandega, e Israel Geovanni Nicaragua, de 16 años, de Masaya. Carlos Salazar, habitante del reparto 12 de Septiembre, de Chinandega, contó que llegó junto a los dos jóvenes chinandeganos y varios amigos a disfrutar de la Feria Gastronómica del Mar en la ciudad de Corinto, luego decidieron darse un chapuzón en Pasocaballos. “Primero desapareció Nahara, y como una muestra de solidaridad, Edwin intentó salvarla y el mar se lo llevó”, dijo Salazar, quien no salía de su asombro por lo acontecido. Pozo era estudiante de secundaria y hermano de la periodista Concepción Pozo, corresponsal de Canal 13 Viva Nicaragua en el departamento de Chinandega.“Confío en Dios que mi hermano aparecerá para verlo por última vez”, expresó entre sollozos la periodista Pozo. Aprovechando el fin de semana largo, a este balneario llegó el adolescente Israel Geovani Nicaragua, acompañado por familiares que laboran para una empresa en el cambio de la tubería de Enacal en la ciudad de Chinandega. Familiares de los desaparecidos permanecían al atardecer del domingo en el balneario de Pasocaballos, a la espera de los resultados de la búsqueda de miembros del Distrito Naval del Pacífico (DNP) programada para las 10:00 p.m. del domingo. La tarde y anochecer del domingo se reportó alto oleaje en el balneario de Pasocaballos, lo que constituye una advertencia para los veraneantes.Jorge Tercero, miembro de la directiva departamental de la Cruz Roja de Chinandega, dijo que cuando el mar está bravo o picado se debe colocar un banderín rojo, como señal de advertencia. Ese balneario es considerado uno de los más peligrosos. Ubicado en el municipio de El Realejo, a 20 kilómetros de Chinandega, es la “escuela” en la que se gradúan los salvavidas de este departamento. En un espacio de costas frente al sitio conocido como Las Enramadas, donde venden cocteles, se forma un remolino y convergen corrientesLos lugareños no suelen meterse en esta zona, no así las personas que llegan desde otros departamentos.