13, Mayo, 2016 13, Mayo, 2016 8:12 a.m. 8:12 a.m.

INDEC DICE QUE SI HAY CONTRABANDO DE HUEVO

None

El Instituto de Defensa de los consumidores INDEC, tiene en su poder cajillas de huevos sin sellos y de dudosa procedencia. Segùn ellos, es evidencia de que hay contrabando de huevos. El equipo de 100% Noticias buscò la versiòn del MIFIC en ocasiones anteriores pero no desmintieron, ni reconocieron contrabando de huevo procedente de Honduras. En los ultimo días el precio del huevo ha reducido. "Hoy encontràs promociones de dos cajillas por 100 còrdobas"confirmò Marvin Pomares, director del INDEC, sin embargo la calidad del mismo fue denunciada ante el mismo Instituto "vino una señora que comprò promociones de dos por cincuenta y de 4 huevos 1 le salio bueno" explicò. Pomares afirmò no estar en contra del bajo precio de los huevos, lo que si cuestiona es la dudosa procedencia, la falta de sellos en los huevos y por ende la ausencia de registro sanitario autorizado. "No nos dejemos engañar, lo seguro es los huevos que están sellados con el código de país y el código de granja" de esa manera los consumidores garantizaràn la salud de los consumidores, considero.