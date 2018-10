14, Mayo, 2016 14, Mayo, 2016 8:52 a.m. 8:52 a.m.

MUJERES QUE TRABAJAN EN TEXTILERAS DENUNCIARON QUE LAS HORAS EXTRAS NO SON OPCIONALES

Josefa Rivera, promotora del Movimiento Maria Elena Cuadra en representaciòn de 30 liderezas que se formaron en el Diplomado sobre Enfermedades de las mujeres causadas por trabajar en las maquilas, riesgos laborales, denunciò que mujeres que trabajan en zonas francas son obligadas a realizar horas extras. Según declaraciones de las mujeres que el movimiento da acompañamiento, en un 40% de las empresas las horas extras no son opcionales. Rivera afirmò que "siempre las horas extras se hacen por la necesidad, en algunos casos de que las mujeres quieren llevar dinero extra, pero hay una que son obligadas" Ante la situaciòn Dany Ramirez, investigador de la Universidad Politècnica de Nicaragua, UPOLI expresò la necesidad de "crear una política de jornada no extenuante, que su continuidad con el paso del tiempo no afecte su salud". La mayor afectación que sufren las mujeres, según las mismas afectadas es el desgaste de los huesos de las muñecas y de las rodillas. Las denunciantes piden que los casos expuestos sean supervisados, puesto que empiezan a sentir secuelas en su salud. Adicional solicitan que hayan médicos especializados en el tema laboral que puedan atender estas dolencias, ya que en ocasiones anteriores "Si vas al mèdico te dicen que es estrés" expresò Angy Ramos, quien argumentò que estar en una sola posición haciendo el trabajo causa el desgaste en los huesos y dolor. Dean Garcia de la Asociaciòn Nicaraguense de Textileras declarò no haber recibido denuncia hasta el momento " En vez de estar dando declaraciones yo creo que lo màs correcto es poner la denuncia, para que entren las autoridades a imponer las medidas correctivas y hay que sancionara las empresas en caso de que lo estén haciendo" recomendó.