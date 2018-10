18, Mayo, 2016 18, Mayo, 2016 2:19 a.m. 2:19 a.m.

NICARAGUENSE ES NOMINADA A "PREMIOS AGENTE DE CAMBIO"

La nicaragüense Dorotea Wilson Tathum está en la lista de preseleccionadas para el premio “Agente de Cambio”, que otorgará por primera vez esta año, la organización no gubernamental sueca We Effect. We Effect quiere reconocer el trabajo de aquellas personas que en una organización de la sociedad civil, haya luchado por los derechos humanos a través de la incidencia y cabildeo. Dorotea es una activista para los derechos humanos. “Lucha contra el racismo y defiende los derechos de las mujeres afrodescendientes. El trabajo Dorotea ha sido reconocido ya por otras organizaciones. También ha sido integrante activa del Grupo Asesor de ONU Mujeres Regional. “Ha fundado una red internacional de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. En 1987 impulsó la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense”, finalizan en la reseña de We Effect sobre la mujer nacida en Puerto Cabezas. Las otras nominadas Al premio “Agente de Cambio” también aspiran la salvadoreña Iris Isabel Pérez y las kenianas Rachael Mwikali y Esther Mwaura-Muiru. La ganadora de este año se conocerá en una feria que We Effect realizará en la ciudad sueca de Visby, el próximo 5 de julio.