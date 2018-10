01, Agosto, 2016 01, Agosto, 2016 2:51 a.m. 2:51 a.m.

NICARAGUA ES EL TERCER PAÍS CON MENOS CASOS DE SIDA

None

Según el estudio “Global Burden of Disease” (Carga Mundial de la Enfermedad), Nicaragua se ubica en el tercer puesto de los países de América Latina con menos casos de VIH SIDA, después de El Salvador y Costa Rica que ocupa el segundo lugar y primer lugar, respectivamente. De acuerdo a datos de la Organización de Estados Americanos (ONU), citadas por la Red de Mujeres con VIH, reportan baja en la tasa de casos. Aunque admiten que la epidemia no se ha frenado. Según Arelys Cano, coordinadora de la Red “en nuestro país tenemos una limitante en la promoción de la pruebas de VIH, porque por lo general se les realiza a los hombres que tienen sexo con hombres, a los hombres, las trabajadoras sexuales, dejando de hacer énfasis en las mujeres y la población joven que es muy vulnerable”, afirmó. Guillermo Porras Cortés, presidente de la Federación Nicaragüense de Infectología cuestionó la efectividad de las campañas educativas emprendidas desde la parte gubernamental. “El mensaje no es claro y no logra penetrar o impresionar a la población blanco u objetivo”, detalló. Porras indicó que además de que los pacientes asisten hacerse el diagnóstico tardío, cuando deben tratarse no lo hacen por razones principalmente como la discriminación. El funcionario propone que haya acceso al tratamiento universal. “Esto permitiría definitivamente mejorar la sobrevivencia y se ha visto que permitiría tener un efecto decreciente en la tasas de incidencia de VIH. Una vez iniciado el tratamiento, este no debe fallar para evitar la aparición de resistencia, por ende, es una responsabilidad del Ministerio de Salud garantizar la existencia permanentemente del tratamiento. Nuevos medicamentos con mejores tasas de respuestas y menos efectos adversos han surgido y se han convertido en primera línea de tratamiento y se deben hacer todos los esfuerzos por su consecución”, concluyó Porras. Fuente: El Nuevo Diario