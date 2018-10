17, Agosto, 2016 17, Agosto, 2016 2:51 a.m. 2:51 a.m.

PEDRIATRAS DE ESTELÍ DECLARADOS NO CULPABLES

Los pediatras estelianos, Xiomara Guillén y Cristian Berríos procesados por negligencia y homicidio culposo en perjuicio de una niña de 13 meses fueron declarados no culpables. Los médicos defendieron haber hecho lo que estaba a su alcance cuando recibieron a la menor. “Considero que hice todo lo que estaba en mis manos para salvar la vida de la menor; al igual que para la familia, ha sido un golpe muy duro para nosotros. Como médicos ponemos todos nuestros conocimiento en práctica, hay algunos casos que tiene que respetarse la voluntad de Dios”, dijo Guillén, También Berrios lamentó el hecho y asegura que “es duro que nos llamen asesinos en la calle, pues nosotros nos preparamos para salvar vida, con valores cristianos y morales, con los que nuestra familia nos han formado y con humildad, señora jueza, pido un fallo de inocencia para nosotros, porque eso somos”, dijo por su parte Berríos. La jueza Verónica Fiallos los encontró no culpables, mientras la Fiscalía alegaba que fueran declarados culpables. “Con las pruebas del Ministerio Público queda claro que la causa de muerte de la menor se dio por un mal manejo en la atención médica ante la reacción alérgica que presentó la niña”, dijo la fiscal Yahoska Valladares. Mientras que la defensa de pediatras argumentaron que Sherling murió por un edema pulmonar, causado por un golpe que había sufrido antes de ingresar al hospital, por un accidente sufrido en moto de camino al hospital. Padres no se resignan “Tengo presente cada uno de los recuerdos de mi hija, esto ha sido un golpe muy duro para nosotros (los padres); ya no tendré el resto de mi vida quien me llame papá, ni mi esposa quien le diga mamá. Antes de mi hija, mi esposa tuvo tres aborto y hasta ahora había podido salir embarazada, y nos ha ido de esta manera, pido justicia”, dijo notablemente afectado Wiston Ruiz, padre de la niña fallecida. La niña ingresó al Hospital San Juan de Dios, de Estelí en diciembre de 2014, donde le administraron un antibiótica que también le había sido suministrado en la unidad asistencial de La Trinidad, de donde fueron remitidos. Fuente: END