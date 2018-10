11, Enero, 2017 11, Enero, 2017 4:28 a.m. 4:28 a.m.

CENTRO DE BLUEFIELDS ES UN MERCADO

Las aceras de las calles del barrio Central de Bluefields han sido tomada por comerciantes que sacan sus ventas a la vía pública, obstaculizando la adecuada transitabilidad de los ciudadanos. Según Radio La Costeñísima, esto ocurre ante la vista y ante la paciencia de las autoridades municipales. Otro factor que agudiza más este problema es la gran cantidad de basura que se genera por este comercio, lo cual se convierte en una amenaza para la salud pública en esta ciudad caribeña. Algunos blufileños aseguran que esto no solo es un problema producto de los comerciantes ambulante: "No solamente los comerciantes ambulantes, también todos aquellos que rentan o son dueños de negocios, y utilizan todavía las aceras para sacar a mostrar sus mercancías (...) ponen toldo y nadie les dice nada, y en fin la mayoría de comerciantes se han adueñado de las aceras y la municipalidad no hace nada", asegura Xionmara León, habitante de Bluefields. Por su parte, Wilford Hodgson originario de Bluefields asegura que hay "muchas políticas de consentimiento, donde hay orden, está Dios, y donde no hay, equivale a anarquía, desorden y falta de paz", asevera.