DERRAME DE MELAZA EN CALLE DE POTOSÍ, RIVAS

11:16 a.m.

En la comunidad de “El Limonal”, del municipio de Potosí en Rivas, se derramó melaza en una de las calles, convirtiéndose en un río negro.

Según el periodista Steven Estrada, en la Compañía Azucarera del Sur (CASUR), uno de los cuatros tanques que almacenan este material se rebalsó, derramándose el líquido por al menos 8 horas.

Trabajadores de CASUR trataron de detener la fuga. Se calcula que el derrame ronda más de 100 toneladas de Melaza y pérdidas millonarias para la empresa.

La corriente inundó 800 metros de calle impidiendo el libre acceso por el lugar.

"Que barbaridad con esta empresa nos levantamos y lo primero que vimos es que estamos inundados con Melaza”, dijo Laura Obando quien habita a escasos metros de la zona afectada.

Al lugar se hicieron presentes autoridades de la Alcaldía Municipal de Potosí para verificar la magnitud del problema, retirándose del lugar a los pocos minutos.

Asimismo, funcionarios de CASUR ordenaron a su personal de seguridad a impedir que la población manipulara los residuos que se encontraban en un cauce dónde se encontraba gran parte de desecho líquido.

CASUR envió dos máquinas pesadas llenas de bagazo (desecho molido de cáscara de caña de azúcar) para dejarlas caer sobre los charcos de Melaza para solidificar el material en la calle.

"Es lamentable lo que está sucediendo pero la verdad es que siempre esto ha pasado y era raro que tenía rato de no suceder, desgraciadamente ese desagüe lo hicieron para que corra este tipo de desechos, tengo 35 años de vivir en este barrio y no me extraño de esa injusta decisión por parte de los nuevos dueños de CASUR en mandarnos para la calle el derrame de Melaza" declaró Roberto Morales.

Algunos pobladores y propietarios de ganado aprovecharon la situación para recoger en barriles y baldes el material para luego comercializarlo.

La melaza se emplea principalmente como suplemento energético para la alimentación de ganado y vacuno por su alto contenido de azúcares misma que se deriva de residuos de la industria azucarera.

Estrada, trató de tomar declaraciones a los uniformados con el traje de CASUR, pero estos se negaron a hablar.