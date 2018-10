SE MATA EXPOLICÍA QUE ASESINÓ A SU PAREJA EN MATAGALPA

La Policía Nacional informó que esta tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de Leonel López Aráuz de 45 años de edad, quien se suicidó por la vía del ahorcamiento, y quien estaba circulado por el femicidio de su cónyuge Madeling Seneyda Zelaya Castro, de 23 años. El asesinato ocurrió el pasado domingo en el barrio Sol de Libertad, en el valle Waswalí, unos 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Matagalpa. Madeling fue asesinada por Leonel quien era ex policía, después de cometer el crimen se dio a la fuga. La Policía Nacional no proporcionó más detalles sobre el suicidio del sujeto.El cuerpo de la mujer, que tenía varias cuchilladas en la espalda, fue encontrado por su hija de 7 años, quien al despertar vio a su madre ensangrentada y tirada en el suelo. Luego, la menor corrió a casa de una vecina para pedirle ayuda. Según Esther Hernández, vecina de la víctima “decían que tenían problemas y parece que la mató por celos, huyó el desgraciado, deberían de buscarlo, no sabemos cómo fue porque la policía no nos dejó ver, pero dicen que fue de una puñalada, más o menos fue como a las 3:00 de la mañana”.

