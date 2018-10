FAMILIA DE BEBÉ HERIDO DE GRAVEDAD EN MATAGALPA DESMIENTE A PRESIDENTE ORTEGA

Los Familiares de niño William González Rugama de 17 meses de edad, herido de bala en Matagalpa durante enfrentamientos registrados en el barrio Francisco Moreno II, ha desmintido la versión del presidente Daniel Ortega quien aseguró durante la sesión del diálogo nacional que "la policía no ha disparado contra los manifestantes".“Este no es un tiro de arma hechiza, el arma hechiza es de lámina lisa y no tiene mucha fuerza. Ese es un tiro de AK. No nos engañemos, que las noticias sean verdaderas. El único que utiliza arma de guerra es un policía”, dijo a Notimatv el Sr. Marcos Molina, quien tenía en sus brazos al menor cuando la bala penetro la pared de la vivienda. Según Enecilia Mairena, abuela del menor, su hija Lorena Rugama (madre del niño) se fue a Costa Rica por motivos económicos y la dejó a cargo de sus sus cuatro hijos, entre ellos el bebé lesionado. “Fue en la tarde que el niño recibió el balazo. Yo tenía mucho miedo, nosotros ya vivimos la primera guerra y sabemos cuándo un arma es potente. Se oía aquello terrible”, dijo Mairena, quien también pidió que se diga la noticia con la verdad. “¿De qué sirve esconder la verdad si después nos va a causar más dolor? Hay que decir la verdad, esa bala fue de AK. El niño no tiene ninguna culpa, él no tiene por qué estar sufriendo eso, estar en esa zozobra es terrible, además este país ya ha derramado demasiada sangre. La policía se debe al pueblo porque según la ley de la constitución, no es para hacerle daño al pueblo. Un arma hechiza no va a traspasar la pared, yo me siento triste, porque tenerle ese niño casi muerto a mi hija, es demasiado, mi corazón ya no tiene cabida”, dijo con lagrima en sus ojos la abuela del pequeño.Lucia González, tía del menor manifestó que solicitó al director del hospital la bala que atravesó al bebe pata tener una prueba contundente, sin embargo, esta le fue negada. “A mí las enfermeras me dijeron que la bala se la dieron a él para entregársela a la policía. Lo que me respondió el doctor cuando le dije que me diera la bala, es que legalmente no se puede ya que tenían que dársela a la policía. Yo me sentí indignada porque nosotros no tenemos de dónde agarrarnos para pedir justicia”. Según González el niño se encuentra en cuidados intensivos, y según dictámenes médicos su estado de salud es bien delicado. González también dijo estar indignada porque algunos medios informan otra cosa. “Me parece indignante que en los medios oficialistas digan que el disparo fue hecho por un arma hechiza, como es posible, no sé si se hacen los ignorantes o es que tienen temor a perder su lujoso salario. Yo les pido a los de canal 4 y los demás canales que se pongan la mano en la conciencia y en el corazón, porque antes de profesionales nosotros somos seres humanos”. Los enfrentamientos en Matagalpa iniciaron desde el pasado domingo. El lunes, supuestas turbas armadas del gobierno continuaron reprimiendo a los manifestantes. Según organizaciones de derechos humanos hay al menos 40 heridos.

