Doctora de Juigalpa denuncia agresión, amenazas y acoso

Darling Pérez es médico cirujano pediatra, labora en la Clínica Médica Previsional de La Asunción de Juigalpa, Chontales, lugar donde hoy lunes fue agredida por el director de la Clínica Eric Centeno, cuando la doctora le llevó una carta en la que solicitaba se le deslindara de cualquier responsabilidad en un horario que ayer domingo Centeno le notificó por teléfono y fuera de horario laboral que le había cambiado.

La doctora Pérez señala que ha recibido asedio, acoso y amenazas desde que comenzó a publicar en sus redes sociales que no estaba a favor de lo que ha hecho el Gobierno y de la masacre, además ha participado en las marchas, y ha atendido a manifestantes heridos, todo esto resultó en que Centeno le cambiara de horario laboral, le quitó sus turnos médicos para mermarle sus ingresos e incluso le asignó otro consultorio que no presta las condiciones para atender a sus pacientes.

“Comenzó un asedio en las redes, mi jefe el licenciado Eric Centeno me manda un mensaje vía WhatsApp que cuando pase todo esto se van a revisar los casos porque esa es la orientación que hay, que recuerde que yo trabajo para la Clínica, pero con todo esto vos no tenés que ser indolente, tenés que ponerte a la par de lo que es realmente justo. El 27 (junio) él me cambia de horario, yo aceptó pasarme para la mañana para no seguirles el juego de que ellos quieren que yo ponga mi renuncia, el viernes me cambia de consultorio, me mandan para otro consultorio en unas condiciones completamente infrahumanas, un consultorio súper chiquito que das la vuelta y chocás con el paciente, el domingo él me llama por teléfono y me dice que me quita mis turnos médicos, pero él me lo notifica vía telefónica y en horas no laborales, entonces yo le solicito a él que me lo pase por escrito y él me dice que no”, declaro la médico a 100% Noticias.

La doctora decidió hacer una carta y la entregó a recursos humanos donde señala que sus turnos están establecidos en su contrato laboral, con los que gana unos 8 mil córdobas de su salario, “Yo se la llevo a entregar a él, para que firme recibido, que él recibió esa carta. Él no me la quiere firmar entonces yo comienzo a grabarlo para exponerlo que él no me quiere firmar la carta donde él me está quitando los turnos, en la discusión él me quiere quitar el teléfono, me lo quiere arrebatar, él sale caminando yo lo sigo y le digo que, si él quiere que ponga la renuncia, no la voy a poner, porque eso es lo que ellos me están presionando, porque como soy trabajadora del Estado entonces no tenés derecho a opinar en contra del Gobierno y eso no es así. Están equivocados, a nosotros nos paga la gente, a mí no me paga Daniel, a mí no me paga la Chayo, son las personas con sus impuestos, en lo que yo estoy siguiéndolo a él me empuja y me tira la puerta”, denunció Pérez.

La doctora realizará la denuncia de agresión y la ilegalidad de la eliminación de sus turnos, “Me dijeron que tengo que ir al MITRAB a poner la denuncia. Mi denuncia ya está puesta en el CENIDH aquí en Juigalpa con el Licenciado Denis Valle. Está interpuesta también por el acoso en las redes sociales en la CIDH. El asedio ha sido increíble, ya no es que te vamos a despedir, sino que ahora te ponen plomo, para todo te recetan plomo. Las amenazas han sido de todo, ‘ya sabemos dónde vivís, hay que darle plomo’, hay personas que dicen que eso es un mandato presidencial”, asegura.

Pérez hace un llamado a todos los trabajadores del Estado en especial a los que laboran para el sistema de salud.

“Todos tenemos que denunciar, somos más, no debemos quedarnos callados, el gremio médico se ha quedado muy dormido, tenemos que levantarnos porque nuestra profesión ha sido bien pisoteada, hablan del MINSA, hablan de los médicos que no quieren atender a pacientes por orientaciones, tu juramento a vos te dice que tenés que atender en cualquier situación y a cualquier persona, y no tenés que ser indolente al caso. A los trabajadores del Estado les recuerdo que quien les paga realmente es la gente, los impuestos de las personas, ni un peso se saca del bolsillo del Presidente, ni un peso se saca la Chayo del bolsillo”, concluyó.