Paramilitares detienen a sacerdotes que viajaban a Estelí

La delegación de sacerdotes que viajaron hacia Estelí para evitar derramamiento de sangre por los posibles ataques de grupos de choques, fueron detenidos por policías y paramilitares a un kilometro de La Trinidad.

Los padres Julio Melgar, Eugenio Rodríguez, Ubencio castillo y el monje Agustino Germán son los nombres de los representantes de la iglesia católica.

Uno de los sacerdotes expresó que fueron tratados de forma agresiva por los armados, quienes están cerca del sector conocido como El Diamante sobre la carretera Panamericana al norte de La Trinidad.

Según expresó el padre Eugenio Rodríguez, la delegación está bien. "Los paramilitares nos detuvieron, impidiéndonos continuar (hacia La Trinidad). Sabiendo que el enfrentamiento era inminente, varios sacerdotes nos dirigimos hacia La Trinidad para evitar el ataque para ver si los muchachos levantaban el tranque, pero los paramilitraes nos pidieron regresar", expresó. Los cuatro sacerdotes siguen cerca de La Trinidad.

Me informa Mons. Mata, Obispo de Estelí, que había un acuerdo entre el Comisionado y los del tranque de La Trinidad, de que la Policía no atacaría y los del tranque flexibilizarían. Hoy atacaron por órdenes de “arriba”. No han dejado entrar a sacerdotes para mediar. Hay heridos.