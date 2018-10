Paramilitares interceptan a Félix Maradiaga

La tarde de este domingo, Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) fue interceptado por paramilitares quienes se dispusieron a revisarle la camioneta en la que se desplazaba hacia Matagalpa.

Mientras Maradiaga mantenía su postura de estar en contra de la violencia, los paramilitares le manifestaban, "nosotros queremos la paz, pero ustedes la guerra, no nos toques hombre, tenga más cuidado".

"Nos han tratado bien, han revisado el automóvil y vieron que no andamos armas, nos regresaron los teléfonos, le he dicho que los nicaragüenses de los distinos bandos políticos condenamos la violencia y queremos la paz. Esto no es un golpe de estado, nosotros creemos que hay una salida negociada y que las elecciones libres y transparentes es la forma para salir de esto", dijo Maradiga mientras era grabado por paramilitares.