Denuncian tiroteo y detención de cruzrojista en sector de Roberto Huembes

10:39 a.m.

Yahaira Espinoza, madre de Christopher Moreno Espinoza, de 17 años, capturado en el sector de Roberto Huembes, denunció ante la CPDH, la detención ilegal de Moreno. "Él no es un delicuente, no sé por qué se lo llevaron".

De acuerdo a la información que maneja Espinoza, Moreno estaría en El Chipote. Su madre señaló que él es miembro de la Cruz Roja. "Eso no tiene nada de malo. Que me lo saquen, él es estudiante", pidió Espinoza.

Por su parte Pablo Cuevas, representante de la CPDH, los hechos se dieron cuando transitaba por el sector de La Mascota cuando la policía interceptó a Moreno (quien iba a bordo del vehículo de Edwin Altamirano), y se refugió en uno de los tramos del mercado Roberto Huembes. "Por ser detenido de manera ilegal, sin orden de allanamiento, ellos cometieron un delito (la Policía)".

Reina Isabel Duarte, esposa de Edwin Altamirano, dijo que al momento que la policía detuvo el vehículo, Edwin se bajó de la camioneta levantando las manos para que no le dispararan, sin embargo, lo golpearon y al trasladarlo en la camioneta, uno de los policías le disparó en una de las piernas. "Lo que yo pido es que lo atiendan los doctores, no quiero que la policía se lo lleve al Chipote porque se le puede infectar su herida. Ahí no es un lugar adecuado para estar herido".