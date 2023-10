Marco Rubio: “Ortega-Murillo pagarán un gran precio por sus crímenes”

El senador estadounidense Marcos Rubio se refirió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo citando el artículo de The Wall Street Journal El reinado de terror de Ortega.

"Después del reinado del terror Ortega/Murillo no hay futuro para ellos en el poder. La fuerte reacción de EE.UU. está llegando. Pagarán un gran precio por sus crímenes contra su propia gente. Recomiendo encarecidamente a los militares que no participen en la opresión del pueblo", dijo el senador.

After Ortega/Murillo reign of terror their is no future for them in power. Strong U.S. reaction is coming. They will pay big price for their crimes against their own people. I strongly advise #Nicaragua military not to participate in oppressing the people. https://t.co/rwGupFKfJb