Periodista Sergio León denuncia amenazas de muerte contra él y sus hijos

El periodista y director de la radio La Costeñisima en Bluefields, Sergio León denunció las amenazas de muerte que desde hace meses ha recibido, pero que ahora se han extendido a sus dos hijos mayores.

“Desde hace meses he estado recibiendo amenazas de muerte, inclusive mensajes asegurando que van a quemar La Costeñísima. No le había puesto mucha mente a esta situación porque estoy como acostumbrado a que me amenacen de muerte, pero obviamente la única arma que nosotros tenemos cuando esto ocurre es la denuncia (…) Pero esta situación ahora se extendió a mi hija y a mi hijo, son mis dos hijos mayores a Kimberly León y a Jasir León”, denunció León.

El periodista señala que a sus dos hijos los han tratado de vincular criminalmente con hechos de violencia en la ciudad de Bluefields. “Los dos han participado en las marchas, los dos han trabajado con nosotros en La Costeñísima”, dijo el comunicador.

León explica que las amenazas se deben porque radio La Costeñísima informa lo que está pasando en el país, la represión y masacre que vive el pueblo nicaragüense.

“Que me amenacen a mi hija Kimberly, que amenacen a mi hijo Jasir no lo puedo ya tomar con la calma del mundo, no puedo tragarme eso y quedarme callado y ya, no… Nos amenazan porque estamos dando a conocer lo que está ocurriendo en el resto del país. Nos amenazan porque estamos informando cómo están matando a los estudiantes, cómo están matando a los campesinos, cómo están matando a los atrincherados, cómo están matando a los autoconvocados, cómo están matando a los jóvenes del Movimiento 19 de Abril, cómo están matando a decenas de pobladores, y parece que eso no gusta”, refirió.

“Nosotros en La Costeñísima no buscamos ni quitar presidente, ni poner presidente, nosotros somos periodistas y tratamos de ejercer nuestra labor de la manera más profesionalmente posible, pero también dejamos claro que no vamos a renunciar a la verdad, no vamos a renunciar a informar. Le hacemos el llamado a esas personas oscuras, que hagan eco de lo que sus mismos dirigentes pregonan. Pregonan paz, pregonan amor, pregonan reconciliación. Nosotros somos periodistas y cumplimos con nuestra función”, concluyó el periodista.