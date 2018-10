Hoy se cumplen 4 meses del asesinato del periodista Ángel Gahona

9:19 a.m.

Hace cuatro meses, en Bluefields, fue asesinado el periodista Ángel Gahona. Este martes, su esposa Migueliuth Sandoval desde el exilio se pronunció en las redes sociales, asegurando al asesino de su esposo que, su conciencia no lo dejará en paz, aunque miles lo protejan, “terminarás confesando tu crimen”.

Sandoval, una vez más señaló que el asesino de Gahona es un uniformado, y que se está enjuiciando a los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate por este crimen, siendo ellos inocentes.

“Nosotros lo que exigimos, no pedimos, EXIGIMOS que se condene al verdadero criminal y que se respete la dignidad de la familia doliente ya que este juicio para nosotros es una burla porque nos quieren ver como personas conformistas, nosotros no queremos ver a personas inocentes pagando por un crimen no cometido”, dice Migueliuth.

En Bluefields, colegas organizan una misa para Ángel y visita al cementerio.

Audiencia de jóvenes caribeños

Por otro lado, continúa la audiencia contra los jóvenes caribeños y la Fiscalía no pudo, una vez más, ubicar en la escena del crimen a Brandon y Glen, reporta el medio El Nuevo Diario.

En la cuarta audiencia consecutiva en ninguna de las pruebas, incluyendo videos aportados por el Ministerio Público, pueden enfocar a los acusados, pues al igual que en los videos de las audiencias anteriores, los jóvenes blufileños no aparecen frente a la discoteca Bacu, que es el lugar desde donde se asegura dispararon contra Gahona, quien cubría las protestas antigubernamentales en la ciudad.

Los policías llevados a juicio como testigos de la Fiscalía tampoco mencionaron en sus testimonios haber visto en el lugar a los acusados Lovo y Slate, cuando ocurrió el crimen el 21 de abril.

Un perito audiovisual propuesto por la Fiscalía fue categórico al afirmar que en los videos 3 y 4 aportados como pruebas no se aprecia a ningún civil en el sitio donde se hizo el disparo mortal.