Policía marca el brazo de un adolescente con las letras FSLN

Un adolescente de 14 años, denunció que oficiales de la Policía Nacional del Distrito Cinco, le marcaron el brazo con una aguja las letras FSLN, cuando él se dirigía a su colegio. La agresión ocurrió la tarde de este martes.

“Iba a clases, al colegio Salvador Mendieta, cuando la Policía estaba en el distrito 5, me agarraron del brazo y me metieron a una caseta donde le pasan comida a los presos y me dijeron ‘esto les pasa a los sapos’ y me rayaron toda la mano (brazo) con marcas del FSLN”, relató el adolescente.

El muchacho agregó que después de la agresión lo amenazaron con que lo matarían a él y a su familia si hacía alguna denuncia.

“Que cualquier cosa nos iban a buscar para matarnos, cuando él me dice eso me impacta y me da cólera también. Por qué le van a hacer esto a un chavalo que viene del colegio, uniformado, son menores de edad, me da rabia, me da cólera, ya no hay seguridad. Ya estamos hartos de tanta injusticia, estamos hartos de ver cómo siembran el terror. Dónde está la paz, dónde está el amor, qué es lo que quieren, que los chavalos no se preparen, que se queden burros, que se queden ignorantes”, denunció la madre del joven.