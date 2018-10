Jaime Arellano y Luis Galeano amenazados de muerte y cárcel

El comentarista político Jaime Arellano y el periodista Luis Galeano señalaron que nada los detendrá por informar la verdad, a pesar de estar amenazados de muerte y cárcel.

Tanto Arellano como Galeano han sido víctimas de acoso y asedio por parte del gobierno orteguista.

Jaime que tiene el programa “Jaime Arellano en la Nación” que transmite el canal 100% Noticias, asegura que hasta por helicóptero ha sido vigilado desde su casa, y sostiene que es un “honor” estar en una lista del gobierno.

“Vino un helicóptero, se paró encima de la casa y estuvieron filmando y tomando fotos, hasta que cuando aquí empezaron a tomarle fotos salió el helicóptero. Frente a mi casa han pasado durante dos días dos motociclistas y no se movían, no hacían nada, pero no se movían tampoco”, contó.

“Para mí es un honor, que un atajo de cobardes, criminales dice que estás en una lista de que te quieren eliminar porque les está doliendo el trabajo que estamos haciendo, porque se les está siendo difícil hacer la dictadura, para mí es un honor. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, les duele, están enchichados porque por más amenazas no nos han callado, ni nos van a callar. Es irreversible lo que le viene al presidente Ortega”, agregó Arellano.

En tanto, Luis Galeano que transmite en el canal 100% Noticias el programa “Café con Voz”, señala que el gobierno puede inventarse cualquier cosa para encarcelar a una persona que esté contra de ellos.

“Meterte a la cárcel por qué, porque sos terrorista mediático, porque sos terrorista de la boca, porque lo que decís está alentando a la gente a un golpe de Estado, aquí se pueden inventar cualquier cosa, han metido gente a la cárcel por cualquier cosa y la meten en pandilla violando el debido proceso”, dijo el comunicador.

“No hay peor cosa que le pueda ocurrir a un periodista que autocensurarte, decir ‘no voy a decir esto, porque me puede pasar esto’. Yo siempre he dicho que prefiero ser parcial, pero decir la verdad”, concluyó Galeano.