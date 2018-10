MPeso anuncia el cierre de sus operaciones

8:23 a.m.

Luego de cinco años de existencia, la tarjeta de Transporte Urbano Colectivo (TUC) ha llegado a su fin, así lo anunció MPeso Nicaragua, empresa encargada del manejo de la TUC, a través de un comunicado compartido en Facebook.

“En vista de las circunstancias acontecidas durante los últimos cuatro meses tarjeta TUC estará cesando operaciones el día 16 de septiembre de 2018”, informó MPeso. Después que estallara las protestas, el 18 de abril, los 835 buses del TUC han venido trabajando con el “uso mixto”.

Para este viernes, los centros de atención de MPeso y agencias autorizadas ya no estarán brindando servicios de recarga. El 19 de agosto de 2018 Mpeso cumplió los primeros cinco años de funcionamiento.

Sin embargo, Haroldo Montealegre, gerente general de MPeso, indicó que el cierre de las operaciones no se debe a la crisis sino por "mutuo acuerdo" entre la empresa y las cooperativas. "El 18 de agosto se venció el plazo de contrato que tenían con las cooperativas, esta semana se evaluó si iban a renovar por cinco años más, pero por mutuo acuerdo se decidió no hacerlo... simplemente las condiciones eran para no seguir”, expresó.

Ante la pregunta si el mercado ya no era rentable para el cobro electrónico, el gerente aclaró que “no se trata de eso, hay muchas condiciones más allá de la rentabilidad del negocio".

Montealegre expuso que los pagos electrónicos bajaron radicalmente". “Desde que se puso el cien por ciento mixto hubo un descenso bastante grande del pago electrónico, como es normal, nunca los sistemas voluntarios superan el diez por ciento y esto se convirtió en un sistema voluntario”. Antes de las protestas el uso era de 80 y 90 por ciento de todos los pasajes, agregó Montealegre.