El único gastroenterólogo del Minsa denuncia su despido injustificado

El especialista en Gastroenterología, doctor Gustavo Adolfo Morales Avendaño, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, su despido arbitrario del Hospital Antonio Lenin Fonseca, lugar en donde trabajó 24 años.

La carta de despido fue elaborada bajo el argumento de abandono de pacientes y ausencias injustificadas en horas laborales, dicha acusación es desmentida por el doctor Morales, quien manifiesta que no le dieron tiempo para defenderse.

"A mí no se me hizo ni un llamado de atención, ni verbal ni escrito sobre si estaba incumpliendo horarios laborales o si estaba abandonando el hospital o si tenía ausencias injustificadas, simplemente se me entregó la carta y me sacaron del hospital el martes 21 de agosto", denunció el doctor Gustavo Morales.

El especialista en Gastroenterología, doctor Gustavo Adolfo Morales Avendaño, muestra la carta de despido. Fotografía: Leticia Gaitán.

El médico quien era uno de los dos gastroenterólogos y endoscopistas que existían en el Ministerio de Salud a nivel nacional, mencionó que su destitución se debe a que él apoyó a sus colegas despedidos en días anteriores.

"Se está satanizando una profesión que para lo único que está, es para servir", dijo el doctor Gustavo Morales.

Para el Cenidh, este despido violentó al doctor sus derechos humanos, ya que no se le permitió que su caso fuese llevado a la Comisión Interdisciplinaria, para poder defenderse.

"Hay una clara violación a la Ley de Carrera Sanitaria, específicamente en el artículo 45 que establece que ante un despido injustificado tenía que llamársele a la comisión bipartita, para defenderse", dijo Brenda Rojas, abogada del Cenidh.