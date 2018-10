Tramos de artesanía en mercado Roberto Huembes se encuentran desolados

Antes de la represión gubernamental el mercado Roberto Huenbes era el centro de compras de turistas extranjeros

La crisis socio-política ha impactado los negocios de artesanía del Mercado Roberto Huembes, las ventas se han bajado en un 90 por ciento.

Los negocios se han visto afectados de manera directa, por tanto, han tenido que despedir a parte del personal.

“Éramos 5 trabajadores y han sido despedidos entonces eso te lleva a pensar que esto está mal, turismo no hay y eso es lo que sostiene al mercado Roberto Huembes y hoy en día no hay, un extranjero no lo vas a ver por los pasillos”, dijo María del Socorro Bolaños, quien es dependienta del negocio Suvenir Maritza.

Los comerciantes sostienen que el turismo es nulo en el mercado Huembes y era eso lo que mantenía ese populoso centro de compras, especialmente en el área de las artesanías. Las únicas visitas que reciben es la de los comparadores nacionales.

Antes de la represión gubernamental este mercado eran el centro de compras de turistas extranjeros, hoy los pasillos están desolados y los tramos llenos de productos.

