Por andar jugando con fuego senador Marco Rubio llama a sancionar a los Ortega Murillo

El senador republicano Marco Rubio reiteró su petición de sancionar a la familia Ortega-Murillo por violaciones a los derechos humanos.

“Es hora de imponer sanciones a Laureano Ortega Murillo, Karen Santamaría (esposa de Laureano), Rafael Ortega Murillo y Yadira Leets (esposa de Rafael)”, compartió Rubio en su cuenta de Twitter.

Ortega regime supported by enablers & family members & we know who you are. Time to impose sanctions on Laureano Ortega Murillo,Karen Santamaria,Rafael Ortega Murrillo & Yadira Leets. We should also allow Ortega & family to be sued in U.S. courts for human rights violations.