Esposa de Carlos Brenes responsabiliza a Ortega y Murillo por la vida del coronel en retiro

Doña Salvadora Martínez denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que su esposo, el coronel en retiro Carlos Brenes fue capturado en la frontera con Costa Rica, a donde se dirigía a realizarse un chequeo médico, pero fue capturado por miembros del ejército en la zona fronteriza.

“Él iba a hacerse un chequeo, porque él está muy mal de su diabetes, él iba para Costa Rica a hacerse esos chequeos y ahí me lo agarraron, me lo detuvieron. Estoy preocupada porque él está muy mal de su diabetes, necesita de su insulina y yo no sé si las quitaron, si me le han dado comida o qué”, señaló la esposa.

Doña Salvadora muestra la foto de su esposo junto a Daniel Ortega

La detención arbitraria del primer y único monimboseño con grado de Comandante integrado en 1973 a la guerrilla, se da 40 años después, que luchara contra la dictadura de Somoza, y que ahora lo hace contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ahora los orteguistas lo acusan de criminal, terrorista y dirigente de los tranques en Masaya.

“Él no ha andado en tranques, es cosa política, por qué me lo detuvieron, si no tuvieran ellos miedo de algo no me lo hubieran detenido. Si algo me le pasa a Carlos Brenes Sánchez yo hago responsable a Daniel Ortega y a la señora Murillo”, dijo doña Salvadora.

Aníbal Espinoza Maradiaga militar en retiro también se presentó al CENIDH a demandar la libertad y se respete su integridad de Carlos Brenes.

“Fue uno de los primeros compañeros de Monimbó que se fueron al clandestinaje, siempre se destacó por ser consecuente con la lucha. Quiero pedirle al presidente de la República, a funcionarios de gobierno, a los miembros del Ejército, a su jefatura encabezada por Julio César Avilés y a los miembros del Consejo Militar que tengan la delicadeza de interceder para que se respete la integridad física de Carlos Ramón Brenes Sánchez, su estado de salud ha sido delicado desde hace varios años”, aseguró Espinoza.