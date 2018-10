EEUU: Ortega desesperado para evitar que el mundo comprenda violaciones a derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló este viernes que Daniel Ortega está desesperado para evitar que el mundo comprenda el alcance de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, haciendo referencia a la expulsión de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

"El tratamiento que da Ortega al ACNUDH es su intento desesperado de evitar que el mundo comprenda el alcance de las violaciones y abusos contra los derechos humanos", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

International human rights organizations must have access to accurately report on the situation on the ground in #Nicaragua. Ortega’s treatment of OHCHR is his desperate attempt to keep the world from understanding the extent of human rights violations and abuses.