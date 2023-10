Defender la autonomía universitaria, el último mensaje de los jóvenes del Movimiento 19 de abril León

Byron José Estrada, Luis Quiroz, Cristhoper Nayrobi Valdivia, estudiantes y miembros del Movimiento 19 de abril de León, en una de sus últimas publicaciones llamaron al cuerpo estudiantil a la desobediencia estudiantil y alzar su voz por el respeto a la autonomía universitaria.

“Yo no voy a clases porque hacen falta 448 hermanas y hermanos nicaragüenses que ya no están en sus casas, yo no voy a clases porque no hay autonomía universitaria han violado nuestra constitución política”, expresó Estrada en un video, e instando a los jóvenes que grabaran un video dando los motivos del por qué a la desobediencia estudiantil.

Por su parte, Luis Quiroz, instó a los estudiantes a unirse a la causa: “Juntos somos Unan-León, viva Nicaragua libre y la libertad por la universidad”. Y denunció la expulsión de estudiantes de ese recinto. “Expulsarnos por ejercer nuestro derecho a la protesta en nuestro recinto”, agregó.

Valdivia respaldó las declaraciones de sus compañeros, instando a defender la autonomía universitaria. “Quiero enviar un mensaje a nuestros compañeros universitarios, la autonomía es un deber y compromiso con ella, no tenemos que dejar que sea violentada… No callemos ante la injusticia, actuemos. Pidamos la autonomía universitaria, pidamos que la Constitución sea respetada, seamos seres patrióticos y revolucionarios”.

Byron José Estrada, Luis Quiroz, Cristhoper Nayrobi Valdivia, Levy y Vicky, fueron los cinco miembros del Movimiento 19 de Abril detenidos por la policía de León, el pasado 25 de agosto.