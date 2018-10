Alex Vanegas seguirá corriendo, pese a amenazas de muerte y cárcel

El maratonista, Alex Vanegas dijo que continuará corriendo como forma de protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega, a pesar de que fue arrestado y golpeado dos veces por la Policía Nacional, además de recibir innumerables amenazas de muerte.

Vanegas de 62 años fue detenido ayer, primero en Masaya y luego en Managua, los policías lo querían inculpar de la destrucción del vehículo policial que fue incendiado en la Marcha de las Banderas, el pasado domingo.

“Presumo que me hicieron el famoso ‘pisa y corre’ que hacía Somoza, porque me echaron en Nindirí como 20 motorizados, entre ellos había mujeres también amenazantes”, relató.

El ciudadano que corre para correr a Ortega, recibió tortura física y psicológica estando en El Chipote, Managua.

“Amenazas de muerte es lo que me ofrecen, o sea que si yo desaparezco es que estoy muerto o encarcelado. Ellos han querido de todas las maneras doblegarme”, advirtió el maratonista.

Vanegas, aseguró que recorrerá todos los departamentos de Nicaragua en honor a los niños asesinados por el régimen Ortega Murillo.

“Seguiré corriendo por Alvarito Conrado, Matías y Daryelis Velásquez, Teyler Lorío, Sandor Dolmus, Junior Gaitán el pollito de Masaya, Orlando Aguirre, son personas que ya no pueden hacer lo que yo ando haciendo (…) Los niños son el futuro, (pero) estos niños ya no tienen futuro. Cuando yo veo estos nombres de estas personas que ya no existen, son los que me dan más fuerzas para seguir adelante cuando me vulgarea una persona que no le parece lo que yo ando haciendo, pienso que estoy haciendo algo cívico por las personas que ya no lo pueden hacer. No hay ni un preso o detenido por estas personas que asesinaron”, expresó.

