Secuestran a Edwin Carcache, miembro de la Coalición Universitaria

Mercedes Dávila y Edwin Carcache, padres de Edwin Carcache, miembro de la Alianza Cívica, confirmaron su secuestro, luego que en las redes perfiles orteguistas celebraban su captura.

Junto a Carcache, secuestraron a sies miembros más de la Alianza.

De acuerdo a las declaraciones de Mercedes, Edwin no se conecta en las redes sociales desde la mañana de este martes, además de no contestarle las llamadas. "Es la hora y mi hijo no me contesta el teléfono, él esté donde esté y esté con quién esté, él me dice que está bien, pero hoy no lo he logrado del todo".

Este lunes, doña Mercedes recibió una llamada de alerta de alguien que trabaja en El Chipote para decirle que cuidara a su hijo y no lo dejara salir porque la policía "iba con todo". "Fue lo primero que le dije cuando hablé con él, quen no saliera", agregó.

La madre de Edwin, le dirigió unas palabras a Ortega: "Daniel Ortega te voy a hablar claramente, para mí nunca has sido mi presidente, mi presidente está allá arriba en los cielos, eso que te quede claro, porque gracias a Dios nunca he votado por vos, ni he portado una bandera roja y negra, yo pido mi libertad, a como se la pide todo el mundo".

Por su parte, el señor Edwin Carcache, dijo que el secuestro de su hijo es un acto más de "miedo" por parte de Daniel Ortega. "Él sabe que Edwin es una voz joven, un muchacho profesional y tiene mucho que transmitirle a la juventud nicaragüense. Edwin no es ningún vago a como andan un montón con el trapo rojinegro".

